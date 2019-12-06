Halkbank: ABD'deki davayla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağız

06.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:43

Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden davaya bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesiyle ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını duyurdu.



Bankadan yapılan açıklamada, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle