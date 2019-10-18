Halkbank'a çalışanlarından destek

18.10.2019 15:32

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecini, ülke ekonomisi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefleyen uluslararası oyunun bir parçası olarak gördüklerini belirterek, buna tepki göstermek amacıyla sendika yönetimi olarak 41 bin üye adına 41 bin Halkbank hisse senedi satın aldıklarını bildirdi.

Eroğlu, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, "ABD New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından Halkbank'a yönelik ceza davası açılmasını; çalışmakta olduğumuz, ülkemizin köklü kamu bankalarından Halkbank üzerine oynanmak istenen, esasında ülke ekonomimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefleyen uluslararası oyunun bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunan Eroğlu, bunun daha önce seyirci karşısına çıkan, yazarı, oyuncuları, figüranları, sahnesi ve dekoru aynı oyunun tekrar sahnelenmesinden başka bir şey olmadığını vurguladı.

Bankadaki görevlerini özveriyle, iç hukuk ve uluslararası bankacılık kuralları çerçevesinde yapmakta olduklarını belirten Eroğlu, hiçbir çalışanın Türk bankacılık mevzuatına ve uluslararası bankacılık kurallarına aykırı tek bir işlem gerçekleştirmediğini ifade etti.

"Hepimizi zan altında bırakan bir olay"

Eroğlu, kamu bankası çalışanları olmaları sebebiyle özel yerli ve yabancı sermayeli banka çalışanlarının tabi olduğu denetimlerden fazla denetime tabi olduklarını aktardı.

Kamu bankası olmalarından dolayı bankacılık kanunları, ticaret kanunları, BDDK, Rekabet Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, MASAK denetimlerine ilave olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, TBMM KİT Komisyonu ve en önemlisi de Türk halkının denetimlerine tabi olduklarını vurgulayan Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün bu denetimler çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı para transferleri, büyük bir dikkatle gerçekleştirilmekte ve kuralların dışına çıkmamız imkansız hale gelmektedir. Ülkemizde ne BDDK ne Sayıştay ne Hazine ve Maliye Bakanlığı ne Bankalar Birliği ne çalıştığımız bankanın iç kontrol ve teftiş kurulu başkanlığı ne de herhangi bir cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılmış soruşturma, kovuşturma ve bankamızın suçlanmasına yönelik herhangi bir olay olmadığı halde, ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde bankamıza yönelik ceza davası açılmış olmasını, hepimizi zan altında bırakan bir olay olarak değerlendirmekteyiz."

"41 bin üyemiz adına 41 bin Halkbank hisse senedi satın aldık"

Eroğlu, Halkbank çalışanları olarak, bütün ulusal ve uluslararası bankacılık mevzuatına göre işlem yaptıklarını, yöneticilerin de çalışanlar olmadan herhangi bir işleme imza atmasının mümkün olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bundan dolayı, bankamız ve ülkemiz aleyhine yürütülen uluslararası bir komplonun içinde bankamızın adının geçmesinden, 20 binden fazla personel olarak bizler rahatsızlık duymaktayız ve töhmet altında tutulduğumuzu düşünmekteyiz. Banko personelinden Genel Müdürümüze ve Yönetim Kurulumuza kadar, bütün bankamız çalışanlarının da yürürlükteki iç mevzuat ve uluslararası bankacılık ve ticaret kurallarına uygun işlem yaptığının, herkes tarafından bilinmesini isteriz. Sendika yönetimi olarak, bankamıza sahip çıkmak ve çalışanlar olarak desteğimizi göstermek için, 41 bin üyemiz adına, 17 Ekim tarihinde 41 bin Halkbank hisse senedi satın aldığımızı, hem siz değerli üyelerimiz hem de milletimizin takdirlerine sunmak isteriz. Çiğ yemedik ki midemiz ağrısın. Alnımız açık ve çok şükür başımız diktir."

Kaynak: AA