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Halkbank: 3-1

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Emiroğlu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)HALKBANK: Bahov (xx), Hakkı (xx), Seganov (xx), Efe (xx), Faik...

07.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:27
Halkbank: 3-1

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)HALKBANK: Bahov (xx), Hakkı (xx), Seganov (xx), (xx), Faik Samet (xx), Metin (xx), Hasan (xx), Volkan (x), Stern (x), Orçun (x), İbrahim (x), Gökhan (x)SETLER: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23SÜRE: 124 dakika (25, 34, 31, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21'inci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Arkasspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Halbank'ı 3-1 mağlup etti.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 7'nci galibiyetini alan Arkasspor 49 puana ulaşırken, Halkbank 37 puanda kaldı.


Kaynak: DHA

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