Halkapınar yamaç paraşütü sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak
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Halkapınar yamaç paraşütü sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilçelerinin Türkiye'nin dördüncü "Uluslararası Yamaç Paraşütü Spor Merkezi" olarak seçildiğini duyurdu.

12.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24
Halkapınar yamaç paraşütü sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak

Belediye Başkanı , ilçelerinin 'nin dördüncü "Uluslararası Yamaç Paraşütü Merkezi" olarak seçildiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Bakkal yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz eylül ayı içerisinde ANKA Havacılık Spor Kulübü yamaç paraşütü sporcuları ve eğitmenlerince ilçede gerçekleştirilen deneme uçuşları sonrası bir rapor hazırlandığını ve bölgenin yamaç paraşütü sporu ve eğitimi için uçuşa uygun olduğunun tescillendiğini belirtti.

Türkiye'nin dördüncü "Uluslararası Yamaç Paraşütü Spor Merkezi"nin de yine ilçede kurulması sözü aldıklarını da aktaran Başkan Bakkal, bu çalışmalarda emeği geçen Hava Sporları Federasyon Başkanı Burhan Apaydın ile ANKA Havacılık Spor Kulübü üyelerine ayrıca teşekkür etti.

Kaynak: AA
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