Halkapınar'daki yangında 80 dönümlük arazi küle döndü Konya'nın Halkapınar ilçesinde, arpa ve buğday ekili 80 dönümlük arazi yandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, arpa ve buğday ekili 80 dönümlük arazi yandı.

Edinilen bilgiye göre, Öteyüz mevkisinde, Nedim Polat'a ait 80 dönümlük arpa ve buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Ereğli ve Halkapınar itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekili alan küle döndü.

Olay yerine gelen Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da inceleme yaptı. Bakkal, yangın nedeniyle tarla sahibine üzüntülerini ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA