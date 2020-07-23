Halkapınar'da otomobil takla attı: 3 yaralı
Konya'nın Halkapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu kazada 3 kişi yaralandı.
23.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:15
Konya'nın Halkapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu kazada 3 kişi yaralandı.
Ereğli-Halkapınar kara yolu İpekler Çiftliği mevkisinde, Meral Cengiz idaresindeki 42 YC 381 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.
Sürücü Cengiz ile otomobildeki iki kişi yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA