Haberler

Halkapınar'da nisan ayında kar sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, nisan ayında etkili olan kar yağışı dikkat çekti.

Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan ilçeye bağlı yüksek rakımlı mahalleler, gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte beyaza büründü.

Kar yağışı özellikle Seydifakıllı, Eskihisar, Kayasaray, Çakıllar, Osman Köseli ve Delimahmutlu mahallelerinde etkisini gösterdi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yağış, yüksek kesimlerde günlük yaşamı kısmen olumsuz etkilerken, doğa tutkunları için görsel bir şölen sundu. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

