Halkapınar'da nisan ayında kar sürprizi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, nisan ayında etkili olan kar yağışı dikkat çekti. Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan ilçeye bağlı yüksek rakımlı mahalleler, gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte beyaza büründü.

Kar yağışı özellikle Seydifakıllı, Eskihisar, Kayasaray, Çakıllar, Osman Köseli ve Delimahmutlu mahallelerinde etkisini gösterdi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yağış, yüksek kesimlerde günlük yaşamı kısmen olumsuz etkilerken, doğa tutkunları için görsel bir şölen sundu. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
