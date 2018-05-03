Halkapınar'da "Mesleğimi Seçiyorum Projesi"

Halkapınar ilçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteklediği "Mesleğimi Seçiyorum Projesi" kapsamında rehberlik eğitimi çalışması başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, programda yaptığı konuşmada MEVKA'nın desteklediği proje çerçevesinde rehberlik atölye çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise eğitimine başlayacağını belirten Çağlar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin doğru lisede eğitimlerine devam etmeleri, doğru mesleklere yönelebilmeleri amacıyla ve ilerde seçtikleri mesleklerden dolayı pişmanlık yaşamamaları için bu projeyi gerçekleştirdik. Öğrenciler 4 etaplı bir testten geçecek. Öğrenci bu testin sonunda hangi mesleğe ilgili ve yatkınsa o mesleğin standına yönlendiriliyor. Çocuk burada ilgilendiği meslek hakkında stanttaki görevli öğretmen, mühendis ya da teknikerlerden bilgi alıp, onlarla meslek hakkında sohbet ediyor. Stantların sonunda hangi mesleği seçeceğine karar veren ortaokul öğrencileri projenin ikinci etabında, ilgi duydukları meslek alanları ile ilgili çeşitli gezi, ziyaret ve sohbet programlarına götürülecek."

Halkapınar Kültür Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen rehberlik çalışmasına Kaymakam Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Fahri Vardar, kurum amirleri, görevli öğretmen ve mühendislerin yanı sıra ilçede öğrenim gören ortaokul sekizinci sınıf öğrencileri katıldı.