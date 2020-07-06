Halkapınar'da Kaymakam ve Belediye Başkanı muhtarlarla bir araya geldi Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal muhtarlarla buluştu.

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal muhtarlarla buluştu.

Yol, sulama suyu ve meyve yetiştiricilerinin sorunlarının konuşulduğu toplantıda, Kaymakam Kıraç birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın ve hareket etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Pandemi ve normalleşme süreci konusunun da görüşüldüğü toplantıda konuşan Bakkal ise şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde Kaymakamımız Sayın Kıraç ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olamaya çalıştık. Biz burada bir ekibiz, bir aileyiz. Verdiği destekten ötürü Kaymakam Beye huzurlarınızda teşekkür ederim. Yol yapım ve tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Yerli turist ve piknikçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği İvriz, Karayusuflu ve Delimahmutlu mahallelerimizdeki sorunları gidermeye, şartları daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Meyve üreticilerimizin de sıkıntıları, özellikle sulama suyu ve pazarlama sorunları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Halkapınar Belediye Başkanı Bakkal'ın makam odasında gerçekleşen toplantıya, 15 taşra mahalle muhtarı, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yaltirik ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Köşger de katıldı.

Kaynak: AA