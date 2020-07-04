Halkapınar'a 875 bin liralık yatırım Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Delimahmutlu Deresi üzerine 6 adet bent yapımı ve 4 adet sulama havuzu tadilatı için Konya Büyükşehir Belediyesinden 875 bin liralık ödeneğin çıktığını bildirdi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Delimahmutlu Deresi üzerine 6 adet bent yapımı ve 4 adet sulama havuzu tadilatı için Konya Büyükşehir Belediyesinden 875 bin liralık ödeneğin çıktığını bildirdi.

Mahalleleri hak ettiği seviyeye getirmek için durmadan çalıştıklarını belirten Bakkal, "Kapalı damlama sulama sistem yapımı için, Delimahmutlu deresi üzerinde bulunan 6 mahallemize bent yapımı ve 4 adet kapalı sulama sistemi havuz tadilatı yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu yatırımlar için Konya Büyükşehir Belediyesinden 875 bin liralık ödeneğin çıktığını aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Osmanköseli, Körlü, Dedeli, Küsere, Karayusuflu, Büyükdoğan, Çakıllar, ve merkez mahallelerini yakından ilgilendiren bu yatırımlar için projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, ilçemizin kaderini değiştirecek Delimahmutlu Göleti Projesi'nde de son aşamaya gelinmiştir. Gölet yapım çalışmasının da en kısa sürede başlayacağının müjdesini Halkapınarlı hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum."

Kaynak: AA