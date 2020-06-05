Halkalı ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor
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Halkalı ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor

Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor.

Halkalı ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor
05.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:57

Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor.

Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılacak. Açılışla ilgili paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," İstanbul'a nefes aldıran yeşil alanlarımız çoğalıyor. Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor. 

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun. " dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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