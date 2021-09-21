Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin Edirne'deki viyadük çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin Edirne kent merkezinden geçecek kısımlarında üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Yapımına 2019 yılında başlanan proje kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 48'i tamamlandı.

153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor.

Viyadükler kültürel eserlerin silüetini bozmayacak şekilde planlandı

Sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek hattın Edirne kent merkezindeki viyadük yapımı, Tunca Nehri kenarındaki şantiyede sürüyor.

Üst yapılar, anıt eser olarak tescilli Evliya Kasımpaşa Camisi, Süleymaniye Camisi, Eski Elektrik Fabrikası ve Dar'ül Hadis Camisi'nin yanından yaklaşık 40-45 metre yükseklikte yapılacak.

Şehir içi viyadük tasarımında tarihi eserler, mevcut cadde ve sokak ulaşım hatları göz önünde bulundurularak saatte 210-215 kilometre olarak kabul edilen hız, şehir içinde saatte 100 kilometreye düşecek. Böylece anıt eserlerin titreşimden olumsuz etkilenmemesi sağlanacak.

Ulaşım sürelerini yarıya düşürecek

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor.

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı.

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "finans ve fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar bulunacak.

Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek kalitede birbirlerine bağlanacak.

Projenin 2023 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.