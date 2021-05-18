KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi"nde kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye ücretsiz dağıtılacak.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi"nde kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye ücretsiz dağıtılacak.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyünde devam eden proje çalışmalarında çıkan toprağın döküldüğü mera alanlarının bir kısmı yüklenici firma tarafından ağaçlandırıldı, bir bölümüne de hayvan yemi ekildi.

Hasat sezonunda firma tarafından biçilecek yem bitkileri balya haline getirilerek, besiciye bedelsiz dağıtılmak üzere köy muhtarlığına teslim edilecek.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, yaklaşık 97 dönüm meranın yüklenici firma tarafından döküm alanı olarak kullanıldığını söyledi.

Bir süredir besiciler tarafından kullanılamayan mera alanından faydalanılması amacıyla bölgeye hayvan yemi ekildiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu alanın eski hali çok kötüydü. Yüklenici firma mümbit toprağı buraya serdikten sonra üçlü karışım dediğimiz tohumu uyguladı. Buradaki bütün otlar biçilecek, balyalanacak sosyal sorumluluk projesi adı altında çiftçilere ve hayvan üreticilerine dağıtılacak. Devlet Demiryolları da bu işi yakından takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile yüklenici firmayla birlikte organize bir şekilde çalışıyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesiyle ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulmuş oluyor."

KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Deniz Seki Demet Akalın Burak Sergen
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:27:07. #1.14#

title