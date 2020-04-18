Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi
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Halkalı, 3. Sayfa

Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi

Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi 8 saattir yanan fabrika havadan görüntülendi Halkalı Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 8 saattir devam ediyor.

18.04.2020 03:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 03:59
Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi

Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi

8 saattir yanan fabrika havadan görüntülendi

İSTANBUL - Halkalı Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 8 saattir devam ediyor. Akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan alevler yeniden bütün fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen alevler havadan görüntülendi.

Halkalı Kağıt Fabrikası'nda saat 15: 00 sıralarında çıkan yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibiyle kontrol altına alınmıştı. Fakat yangın, ilerleyen saatlerde tekrar şiddetlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saattir devam eden yangını söndürme çalışması hala sürüyor. Öte yandan, fabrikadan yükselen alevler havadan görüntülendi.

Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi

Kaynak: İHA

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