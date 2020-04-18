Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi 8 saattir yanan fabrika havadan görüntülendi Halkalı Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 8 saattir devam ediyor.

Halkalı Kağıt Fabrikası'ndan yeniden alevler yükseldi

8 saattir yanan fabrika havadan görüntülendi

İSTANBUL - Halkalı Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 8 saattir devam ediyor. Akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan alevler yeniden bütün fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen alevler havadan görüntülendi.

Halkalı Kağıt Fabrikası'nda saat 15: 00 sıralarında çıkan yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibiyle kontrol altına alınmıştı. Fakat yangın, ilerleyen saatlerde tekrar şiddetlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saattir devam eden yangını söndürme çalışması hala sürüyor. Öte yandan, fabrikadan yükselen alevler havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA