Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı
Dünya'da 2019'un üçüncü ve son güneş tutulması için geri sayım başladı. Yılın son güneş tutulması, 26 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleşecek. Ancak gök olayı Türkiye'den izlenemeyecek
Dünya'da 2019'un üçüncü ve son Güneş tutulması için geri sayım başladı. Yılın son Güneş tutulması, 26 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleşecek.
Noel'in hemen ertesine denk gelen ve Güneş'in etrafında ateş çemberi oluşturacak 'halkalı tutulma' Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika'nın bazı bölgelerinden rahatlıkla görülebilecek. Euronews.com'da Görüntüle