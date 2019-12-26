Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı
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Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı

Dünya'da 2019'un üçüncü ve son güneş tutulması için geri sayım başladı. Yılın son güneş tutulması, 26 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleşecek. Ancak gök olayı Türkiye'den izlenemeyecek

26.12.2019 07:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 07:27
Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı

Dünya'da 2019'un üçüncü ve son Güneş tutulması için geri sayım başladı. Yılın son Güneş tutulması, 26 2019 Perşembe günü gerçekleşecek.


Noel'in hemen ertesine denk gelen ve Güneş'in etrafında ateş çemberi oluşturacak 'halkalı tutulma' Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika'nın bazı bölgelerinden rahatlıkla görülebilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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