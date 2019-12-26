Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı

26.12.2019 07:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 07:27

Dünya'da 2019'un üçüncü ve son Güneş tutulması için geri sayım başladı. Yılın son Güneş tutulması, 26 Aralık 2019 Perşembe günü gerçekleşecek.



Noel'in hemen ertesine denk gelen ve Güneş'in etrafında ateş çemberi oluşturacak 'halkalı tutulma' Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika'nın bazı bölgelerinden rahatlıkla görülebilecek. Euronews.com'da Görüntüle