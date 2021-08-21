Halkalı Gümrüğü'nde milyonlarca liralık hırsızlık iddiası
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Halkalı Gümrüğü'nde milyonlarca liralık hırsızlık iddiası

Halkalı Gümrüğü'nde milyonlarca liralık hırsızlık iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halkalı Gümrüğü'nde aralarında gümrük çalışanlarının da olduğu belirtilen 4 kişilik şebeke tarafından her gün 1 milyon lira civarında ürün çalındığı iddia edildi, malların ise Aksaray'da bir simsara satıldığı öne sürüldü.

Halkalı Gümrüğü'nde aralarında gümrük çalışanlarının da olduğu belirtilen 4 kişilik şebeke tarafından her gün 1 milyon lira civarında ürün çalındığı iddia edildi, malların ise Aksaray'da bir simsara satıldığı öne sürüldü.

İstanbul Halkalı diğer adıyla Çatalca Muratbey Gümrüğü'nde milyonlarca liralık hırsızlık yapıldığı iddia edildi. Her gün çok sayıda işlemin gerçekleştirildiği gümrükte iddiaya göre, aralarında gümrük çalışanlarının da yer aldığı şebeke yükte hafif pahada ağır mallardan günlük olarak 1 milyon lira civarında ürün çaldı. 4 kişiden oluşan şebeke edinilen bilgiye göre 20 bin liraya yaptırdıkları bir şifre kırıcı ile sisteme girdikten sonra gümrüğe ait tüm bilgilere ulaşarak malları çaldı.

Şebekenin kamera açılarını değiştirerek çalmak istedikleri ürünleri kimseye fark ettirmeden aldıktan sonra, bu malları envanterden de sildikleri öğrenildi. Olaya ilişkin kamera açılarının değiştirildiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Mallar Aksaray'da bir simsara satıldı iddiası

Çalınan malların ise Aksaray'da bir simsara satıldığı öne sürüldü. Çatalca Savcılığının konu ile ilgili Haziran ayında açmış olduğu bir soruşturma olduğu öğrenilirken Çatalca Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan bir kişi ise kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi. Mahkeme konuyla ilgili gümrük envanteri ile sayımının karşılaştırılmasından gelecek sonucu bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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