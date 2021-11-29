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Halkalı'da özel bir kolejin duvarı yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Halkalı'da özel bir kolejin duvarı yıkıldı

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir okulun duvarı, şiddetli lodos nedeniyle sınıfın içine doğru yıkıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir okulun duvarı, şiddetli lodos nedeniyle sınıfın içine doğru yıkıldı. Sınıfta öğrencilerin olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, birçok binada da hasar oluştu. Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir okulun duvarı lodosun etkisini artırdığı anlarda yıkıldı. Sınıfta öğrenci olmaması olası bir faciayı önlerken, duvarın yıkılmasından sonra yaşananlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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