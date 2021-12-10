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Halkalı'da kamyonetin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Halkalı'da kamyonetin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Halkalı'da sokağı geçmek isterken kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Halkalı'da sokağı geçmek isterken kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden alınan bilgiye göre, sürücü F.A'nın kullandığı 34 EJU 191 plakalı kamyonet, İstasyon Mahallesi 2. Kasımpatı Sokak üzerinde Volkan Sokak istikametine doğru ilerlerken, H.A.Y. (3) isimli çocuk kamyonetin altında kaldı.

Yaralı halde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan H.A.Y yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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