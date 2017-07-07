Halkalı'da 'Dev Türk Kurultayı' düzenlenecek



İSTANBUL - TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 7 bağımsız Türk Devletinden gelen temsilcilerin katılımıyla 'Dev Türk Kurultay'ı düzenlenecek.

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul Halkalı'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Dev Türk Kurultayı, Bağımsız Türk Devletlerinden (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan) gelen devlet adamları, bilim adamları, iş adamları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleşecek.

Kurultay öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenler kurultaya davet çağrısında bulundular. Vakfın İstanbul İl Başkanı Sıtkı Örengil, etkinlik hakkında bilgiler vererek, "Yarın saat 11: 00'de Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gönüllü katılımcıların kayıtları alınacaktır. Saat 14: 30 gibi günün programını başlatmak istiyoruz. Protokole katılan akademisyenler, siyaset adamları, devlet adamları söz hakkı alarak konuşmalarını gerçekleştirecektir. TürkBirDev' in faaliyetleri ile ilgili yaklaşık iki saat sürecek bir program gerçekleşecek. Daha sonra 2-3 saatlik bir serbest zaman planlıyoruz. Bu süre zarfında söz alamayan katılımcılar serbest kürsüde düşüncelerini bize aktaracaklardır. İstanbulluları da çok büyük sürprizler ile karşılayacağız. Kurultay olurda müzik olmaz mı? Yarın Türk dünyasının yakından tanıdığı Ahmet Şafak sahne alacaktır. Ümit ediyoruz ki yarın on binler burada olucak. Bu onbinleri Ahmet Şafak ile birlikte şaha kaldıracağız. Türk dünyası için bir şafak ve yeni bir başlangıç olacaktır. Günün geç saatlerine kadar programlarımızın devam etmesini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TürkBirDev Kurucu Başkanı Sefer Özdemir'in açılış konuşmasını yapacağı etkinliğe; Türkiye Cumhuriyeti başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, eski Kırgızistan Bakanı Askar Aymatov, Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Küçükçekme Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Kırgizistan Eski Devlet Bakanı Baktigül Kalambekova, CHP Milletvekili İlhan Kesici ve eski Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek katılacak. "Türk Devletler Birliği ve bakanlıkları istiyoruz" diyenlerin sesini duyurmak amacıyla gerçekleştirilecek olan kurultayda, bağımsız Türk Devletleri arasında kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamak ve bu yolla halkların refah düzeyinin artmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak gibi konular da tartışılacak. Türk Devletlerinden gelecek akademisyen ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak akademik kurulda, Türk Devletlerinin ortak sorunlarına çözüm aranacak, Türk Birliği'ne giden yolda toplulukların kültürel, ekonomik ve siyasi bütünleşmesini hızlandırmanın yöntemleri tartışılacak. 7 bağımsız Türk Devletinde Türk Birliği Bakanlıkları'nın kurulması için Türk Birliği uyum yasaları olmayan ve giderilmesi gereken eksiklikler devlet başkanlarına iletilecek.