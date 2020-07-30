Halkalı'da çatı yangını
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Halkalı'da çatı yangını

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın boş haldeki çatı katında yangın çıktı.

Halkalı'da çatı yangını
30.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:16

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın boş haldeki çatı katında yangın çıktı. O anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Göl Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Boş halde bulunan çatı katındaki daireden henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Giderek büyüyen yangında alevler çatı katını tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Farklı noktalardan müdahaleye başlayan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Daha sonra çatı katındaki daireye giren itfaiye ekipleri burada da soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle binanın çatı katında büyük hasar meydana geldi. Çatı katından çıkan yoğun dumanlar drone ile havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA

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