Halka Ucuz, Belediyeye Verimli

Halka ucuz, belediyeye verimliZeydan Karalar'ın yönetim anlayışı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin her kulvarda daha verimli ve kaliteli hizmet vermesini sağlıyor.

Halka ucuz, belediyeye verimli

Zeydan Karalar'ın yönetim anlayışı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin her kulvarda daha verimli ve kaliteli hizmet vermesini sağlıyor.

Büyükşehir Spor Parkı yeniden organize ediliyor. Böylece hem vatandaşın tesislerden daha uygun fiyatlarla yararlanmasına olanak tanınıyor, hem de belediyenin elde ettiği gelir artıyor. Yeni oluşturulan eğitim ve konferans salonu ise ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Yurt Mahallesi'ndeki Spor Park Tesisleri yeniden dizayn edilerek, hem vatandaşın daha uygun fiyatlarla yararlanması, hem de belediyenin elde ettiği gelirin artması sağlandı.

Düşük bedelle kirada olan ve yer yer amaç dışı kullanımın tespit edildiği tesislerin belediyeyle yaptığı, 2019 Kasım ayında sona eren sözleşmeler yenilenmedi.

ÇOK AMAÇLI VE DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

4 adet tenis kortu, bir adet halı saha, bir adet dans salonu, bir adet kafe, bir adet de oyun salonunun bulunduğu Spor Parkı toplam 30 bin metrekarelik alana sahip. Tesisler şu anda Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı'nca, geçmişe oranla daha uygun fiyatlarla vatandaşın kullanımına açıldı.

EĞİTİM VE KONFERANS SALONU

Tesislerin içindeki oyun salonu ise 120 kişilik eğitim ve konferans salonuna dönüştürüldü. Kapatılan bir kafe de jimnastik salonu yapıldı.

Tesis içinde oluşturulan eğitim ve konferans salonundaki ilk etkinlik gerçekleştirildi.

Proje yazma eğitiminin verildiği salondaki faaliyetlerin önümüzdeki günlerde farklı konulardaki toplantı ve eğitimlerle devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Habermetre