Halka arz olacak şirketler 2021 yılında hangileridir? Param ve Galata Wind halka arz ne zaman olacak?

FODER Başkanı Attila Köksal, halka arz için 100'e yakın şirketin hazırlık yaptığını, bunların bir kısmının SPK onayını beklediklerini dile getirerek yerli yatırımcının büyük ilgisinin şirketleri halka arza yönelttiğini kaydetti. Peki, halka arz olacak şirketler 2021 yılında hangileridir? Param, Galata Wind halka arz ne zaman olacak?

Borsa İstanbul'da halka arz rüzgârı esiyor. 2020'de yüksek taleple borsaya kote edilen sekiz şirket, yeni yatırımcıları da borsaya çekti ve yatırımcı sayısı 2 milyonu geçti. 2021'de halka arz için toplam 24 şirketin ismi geçiyor. Bunların 11'inin halka arz süreciyle ilgili resmi süreç başlatıldı. Peki, halka arz olacak şirketler 2021 yılında hangileridir?

HALKA ARZ BEKLENEN ŞİRKETLER - 2021

1 –Selva Gıda

2 –Efeler Çiftliği

3- İhlas Haber Ajansı

4- Çan Kömür ve İnşaat

5 –Aldem Çelik

6 -Torku

7- A101

8 -LC Waikiki

9- Botaş

10 -Borsa İstanbul Aş

11 –Işık Plastik

12 –Galata Wind Enerji

13-Biotrend Enerji

14- İncehesap.Com

15- Ycl Holding

16- N11

17-Şeker Gyo

18 -Bursa Karton

19- İzdemir Enerji

20- Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.

21- Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş

22- Aydem Yenilenebilir Enerji

23- Kızılbük Projesi

24 -Başkent Doğalgaz

25- Limak Yatırım Holding

26- Zorlu Yenilenebilir Enerji

27-İşbir Sentetik

28- Golive Yazılım

29- Naturelgaz

30- Tapdi Oksijen

Köksal, yeni yatırımcıların hisse senedi piyasalarına ilgisinin sadece Türkiye'de yaşanmadığını söyleyerek, bunun temel nedeninin piyasalardaki para bolluğu ve düşük faiz oranları. Her ne kadar 2021 yılı içinde ülkemizde faiz oranları yükselmiş olsa da, bu yükselişin borsaya olan ilgiyi azaltmamış olduğunu kaydetti. Birçok şirketin halka açılmak istediğini ve SPK ile halka arzlara danışmanlık ve aracılık hizmeti veren kurumlarda bir sıkışma olduğunu belirten Köksal, "Herkes bu halka arz furyasına katılmak istiyor. Bunun nedeni de halka arz endeksindeki hareket. Halka arz edilen şirketlerin performansını gösteren bu endeks yılbaşından itibaren yüzde 37 artış gösterdi. Aynı dönemde tüm hisseleri kapsayan BISTTUM yüzde 6, BIST100 de yüzde 3 artış gösterdiler. 2020 yılı boyunca da halka arz endeksi yüzde 200 artmış, diğer endekslere büyük fark atmıştı" dedi.

Hesaplar sadece halka arzda kullanıldı

MKK verilerine göre yatırımcıların yüzde 50'sinin toplam portföy büyüklüğünün 5 bin TL'nin altında olduğunu belirten Köksal, "483 bin kişinin portföy büyüklüğü 100 TL'den düşük. Bu hesaplar halka arzlardan pay alabilmek için açılmış ve sadece halka arzlarda kullanılan hesaplar. Ocak ayı içinde açılan hesapların çoğu halka arzdan hisse almak için geliyor. 72 bin kişinin portföy büyüklüğü 0-1 lira arasında. 410.9 bin kişinin 1-100 lira arasında, 101-1000 lira arası 333 bin 230 hesap var.

Çoğu aynı hesap zaten halka arzdan hisse almak için çocuğunun, eşinin, tanıdığının adına hesap açıyor. Halka arzlara çok yoğun talep geliyor ve kişi başına ancak 300-500 liralık bir pay düşüyor. Vatandaş halka arzlardan daha fazla pay alabilmek için böyle bir yöntem uyguluyor. Ancak halka arz edilen şirketlerin performansı ve halka arz endeksinin hareketi dikkat çekici" diye konuştu.

Grafiklere bakın ok gibi yukarı ise girmeyin

Halka arz edilen şirketlerin çoğunun küçük şirketler olduğunu ve bunların hisselerinin yerli yatırımcılar tarafından alındığını vurgulayan Köksal, şunları söyledi: "Halka açıldıktan sonra ilk gün tavan, ikinci gün tavan, üçüncü, dördüncü, altıncı gün tavan. Bir gariplik var burada. Foder olarak borsada birçok şirketin olması gereken değerin üzerinde çok üzerinde işlem gördüğünü söylüyoruz. Fiyat kazanç oranı 50-70-100 ise bir şirket çok pahalıdır. Böyle bir değerlemeyi hak etmesi için o şirketin satışlarını ve karlarını çok hızlı arttırması lazım ki böyle yüksek fiyat kazanç oranını hak etsin. Ancak bu oranlara sahip bir çok şirket var, bunların çoğu bu değerlendirmeyi hak etmiyorlar. Ne satışı yüksek oranda büyüyor, ne de kar ediyorlar."

Köksal, şirketlerin piyasa değeri defter değeri arasında da büyük farklar olduğunu söyleyerek, "Defter değerlerinin 10-20-30 misli üzerinde işlem gören şirketşer var. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Biz yatırımcıları uyarıyoruz, şirketlerin grafiklerine bakın ok gibi yukarı giden bir şey varsa onlara girmeyin. Grafikleri ulaşmak teknoloji sayesinde artık çok kolay. Yapacağınız yatırımdan emin değilseniz mutlaka yatırım danışmanlarına sorun" dedi.

Garip hareketler sermaye piyasamızın güvenirliliğini sorgulatıyor

Yatırımcıları korumak için çalıştıklarını ancak şu an borsaya yatırımın popüler olarak görüldüğünü söyleyen Köksal, "Borsa yukarı gidiyor ama çok garip hareketler oluyor. Sadece küçük hisselerde değil bazı büyük hisselerde bile dolaşımdaki hisse miktarının 1-1.5 misli işlem bir gün içinde gerçekleşiyor. Birçok hissede bu tür hareketlerin olması borsamızın ve sermaye piyasamızın güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oluyor" diye konuştu.

Köksal, Borsa İstanbul'un ana ve alt pazarlar için araştırma kurumlarına finansman desteğini olumlu karşıladığını dile getirerek şöyle konuştu: "Ama maalesef özellikle küçük hisselerde hisselerde işlem yapanlar araştırma raporu okumuyor. Bir müşteriyi ancak ve ancak onlarla yakın ilişkide olan, onları tanıyan yatırım danışmanları ve müşteri temsilcileri koruyabilir. Bir müşteri temsilcisi ve yatırım danışmanı borsada aktif olan bir hissede manipülasyon olup olmadığını en iyi bilen, bilmesi gereken kişidir. Bildiği için müşterisini koruması onun asli görevidir."

PARAM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Param'ın Kurucusu Emin Can Yılmaz, Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programında yaptığım açıklamada ağustos ayında halka arz planladıklarını ve talep toplayacaklarını açıkladı. Yılmaz, açıklamasında sektörde ilk halka açılan şirket olacaklarının vurguladı. Şu an aracı kurumla anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, halka arz detaylarını SPK onayından sonra paylaşacaklarını belirtti. Yılmaz, "Tam Borsa İstanbul'un istediği, kurumsal, şeffaf, karlı, sürdürülebilir bir yapıdayız" dedi.

GALATA WİND NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Doğan Holding, bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji'nin halka arzına ilişkin Garanti Yatırım ile Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" imzalandığını açıkladı.

Holding'in KAP açıklamasında "Bağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 (bugün) tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 11.02.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İzmir Demir Çelik'ten açıklama

Öte yandan bir halka arz açıklaması da İzmir Demir Çelik'ten geldi. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş, bağlı ortaklığı İzdemir Enerji'nin halka arzına ilişkin TSKB'yi yetkilendirdiğini duyurdu.

Ocak ayında İzdemir Enerji'nin halka arzına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ancak bağlayıcı bir karar verilmediğini duyuran İzmir Demir Çelik, aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na bugün tarihli yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığı belirtilmişti.

Bu kapsamda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzalamıştır."

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.