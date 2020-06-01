Halk 'Yeni Normalleşme Kararları' Hakkında Ne Düşünüyor? Normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son kararlara göre şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kalkıyor, restoran ve kafeler açılıyor.

Normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son kararlara göre şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kalkıyor, restoran ve kafeler açılıyor. Peki halk alınan yeni kararlar hakkında ne düşünüyor? VOA Türkçe, İstanbullular'a sordu Kaynak: DailyMotion.com