Halk Ukrayna Krizinin Türkiye'yi Etkilemesinden Endişeli

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon karşısında, Türkiye'nin nasıl bir tavır alması gerektiği konusunda VOA Türkçe, halkın görüşlerine başvurdu. İnsanlarda genel kanı, mevcut durumdan Türkiye'nin de olumsuz yönde etkileneceği yönünde

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