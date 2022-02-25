Halk Ukrayna Krizinin Türkiye'yi Etkilemesinden Endişeli - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk Ukrayna Krizinin Türkiye'yi Etkilemesinden Endişeli

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon karşısında, Türkiye'nin nasıl bir tavır alması gerektiği konusunda VOA Türkçe, halkın görüşlerine başvurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon karşısında, Türkiye'nin nasıl bir tavır alması gerektiği konusunda VOA Türkçe, halkın görüşlerine başvurdu. İnsanlarda genel kanı, mevcut durumdan Türkiye'nin de olumsuz yönde etkileneceği yönünde

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title