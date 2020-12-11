Halk TV Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayından kaldırıldı? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kimdir?

Gazeteci Gürkan Hacır'ın, Halk TV'de her salı yayınlanan programı 'Şimdiki Zaman Siyaset' programı yayından kaldırıldığını açıkladı. Hacır'ın Twitter hesabından duyurduğu açıklamada kararın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tarafından alındığı belirtildi. Peki, Halk TV Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayından kaldırıldı?

Halk TV'nin en çok reyting alan ve büyük ilgiyle izlenen programlarından birisi olan "Şimdiki Zaman Siyaset programı" yayından kaldırıldı. Gazeteci Gürkan Hacır twitter hesabından duyurdu açıklamayı. Peki Halk TV Şimdiki Zaman Siyaset programı neden yayından kaldırıldı?Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kimdir?

HALK TV 'ŞİMDİKİ ZAMAN SİYASET' PROGRAMI NEDEN KALDIRILDI?

Gazeteci Gürkan Hacır'ın, Halk TV'de her salı yayınlanan programı 'Şimdiki Zaman Siyaset' programı yayından kaldırıldığını açıkladı. Kararın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tarafından alındığı belirtildi

Halk TV Şimdiki Zaman Siyaset programının kaldırılmasının nedeni, programın konuklarının diğer TV programlarına çıkması olarak gösterildi.

Hacır'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama;

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak Şimdiki Zaman Siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamamızı gösterdi. Bu durum Halk TV'nin diğer günlerdeki reytinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere"

Suat Toktaş

Suat Toktaş kimdir?

1968 Elazığ doğumlu Suat Toktaş, 1988 yılında Ankara'da Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak mesleğe başladı. 3,5 yıllık yazılı basın deneyiminin ardından televizyon sektörüne geçti. HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda toplumsal olaylar, çalışma hayatı, siyaset ve Meclis muhabirliği, ardından editörlük yaptı. 1999 yılında CNN Türk'e geçen Suat Toktaş, kanalda önce Ankara, ardından İstanbul'da editörlük ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. 10 yıllık CNN Türk deneyiminin ardından Habertürk Televizyonu'na geçen Toktaş, 5 yıl boyunca haber merkezinin başındaydı. Deneyimli televizyoncu, Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Haber Global kanalını kurup, yayına geçirdikten sonra kanal ile yollarını ayırdı. Toktaş son olarak Youtube'dan yayın yapan Babıali TV'de günlük, TV 5 Televizyonu'nda ise haftalık siyasi tartışma programı yapıyordu.