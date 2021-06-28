Halk TV kimin, sahibi kimdir? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Halk TV'nin sahibi kimdir merak edildi. Geçtiğimiz yıl Halk TV'yi iş adamı Cafer Mahiroğlu satın almıştı. Peki, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Halk TV kimin? Halk TV kanalının sahibi kimdir? Cafer Mahiroğlu kimdir, nereli? Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

HALK TV HAKKINDA BİLGİLER

Halk TV, Türkiye'de yayın yapan bir televizyon kanalıdır. 10 Ocak 2005 tarihinde Deniz Baykal'a yakın iş adamlarının girişimleriyle kurulmuştur. Ayrıca bu kanalla ilişkili bir de radyo istasyonu (Halk Radyo) vardır. Her saat başı haber veren bir kanaldır. 2016 yılında yayın yapan güncel programlarının listesi ise şu şekildedir; Analiz, Ekonomi Gündemi, Ekonomi Politik, Empati, Gündem Özel, Halk Arenası, İyilik Sağlık, Köyün Delisi, Maniki Dünya, Medya Mahallesi, Özgür İrade, Şimdiki Zaman, Siyaset Rüzgarı, Ceviz Kabuğu, Sol Şerit, Zamanın Ruhu.

Digiturk, D-Smart, Vodafone TV, Türksat 3A, Türksat 4A ve internet üzerinden izlenebilmektedir. Bir süre tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden de yayınlarını yapmıştır.

Halk TV, 2020 yılının başında iş insanı Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındı.

4 Ekim 2020'de HD yayına geçti.

HALK TV KİMİN, SAHİBİ KİM?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu 'dur.

Halk TV sahibi : Cafer Mahiroğlu

Halk TV genel yayın yönetmeni : Suat Toktaş

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

İş adamı, 1966 yılında Sivas'da dünyaya geldi. İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak bilinen Mahiroğlu, İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye gitti. Uzun süre konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, konfeksiyon markasını satın alarak kendi işini kurdu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticiliğini yapıyor.

Cafer Mahiroğlu, 2007'de mali krize giren İngiltereli Select'i satın aldı. 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında bulunuyor ve sıklıkla maddi sıkıntılar yaşayan ve batmak üzere olan markaları satın alıyor. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın aldı. Uluslararası dergi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılı Kasım sayısında Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı.