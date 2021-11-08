Halk TV Fatih Ertürk neden yok? Fatih Ertürk Halk TV'den ayrıldı mı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

HALK TV FATİH ERTÜRK NEDEN YOK?

Halk TV'nin İstanbul'da yapılan toplantısında Ankara Haber Merkezi'nde çalışanların işten çıkarılıp Ankara bürosunun kapatılması kararı alınmıştı. Halk TV'nin Ankara bürosunu kapatmasının ardından Ankara'dan son kez yayınını gerçekleştirdi. Halk TV'nin Ankara'daki son programını Fatih Ertürk sundu.

Günün Raporu programında Fatih Ertürk konuyla ilgili şu anonsu yaptı:

"Size Ankara stüdyolarından son kez sesleniyorum. Bizim için son program olacak. Ankara bürosu kapanıyor ve İstanbul'a taşınıyor. Bu program da İstanbul'a gidecek ve orada yapılacak"

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