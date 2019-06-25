MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, Kaymakam Mesut Çoban ve ilçe protokolünün katılımıyla yapılan geniş katılımlı halk toplantısında Datça'nın tüm sorunları masaya yatırıldı.

Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da Kum­luk Pla­jın­da bu­lu­nan Serap Çay Bah­çe­sin­de ger­çek­le­şen halk top­lan­tı­sı­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu, Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan, sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri, esnaf ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Toplantıda konuşan Belediye Baş­kanı Gür­sel Uçar, "Kendi bün­ye­miz­de ve­te­ri­ner ih­ti­ya­cı­mız yok. Çünkü Be­le­di­ye­mi­zin an­laş­ma­lı bir ve­te­ri­ner he­ki­mi var, oda ve­te­ri­ner Hakkı Ka­fa­lı. Sokak hay­van­la­rı­nın te­da­vi ve kı­sır­laş­tır­ma­sı­nı ta­ma­men üc­ret­siz ya­pı­yo­ruz. Bu­nun­la ala­ka­lı Be­le­di­ye­miz her zaman ya­nı­nız­da" dedi.

İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ise, kı­yı­la­rın ki­ra­lan­ma­sı ile il­gi­li şi­ka­yet­ler üze­ri­ne yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, "Şunu söy­le­me­li­yim ki, kı­yı­la­rı ya önün­de iş­let­me­si olan esnaf ki­ra­la­ya­cak ya da hiç kimse ki­ra­la­ma­ya­cak. MUÇEV, bir baş­ka­sı­na ki­ra­ya ver­me­yecek. Bu sa­hi­li ki­ra­la­mak, dük­kan ki­ra­la­ma­ya ben­ze­mez. Es­na­fa söy­lü­yo­rum, kim­se­nin gi­ri­şi­ne çı­kı­şı­na, gü­neş­len­me­si­ne, otur­ma­sı­na ka­rı­şa­maz­sı­nız. Ancak varsa şez­lon­gu­nuz, varsa şem­si­ye­niz, ver­diy­se­niz çayın pa­ra­sı­na ka­rı­şa­bi­lir­si­niz" dedi.

Hak­sız işgale, yap­tı­rım uy­gu­la­na­cak

Datça'da, MUÇEV ile belli bir söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ola­rak ya­pı­lan ki­ra­la­ma­la­rın dı­şın­da işgal al­tın­da olan yer­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çoban, "Bun­la­rı teker teker tes­pit edi­yo­ruz. Ecri mi­sil­li­ni uy­gu­la­ya­ca­ğız. Varsa ce­za­sı, ce­za­sı­nı ya­za­ca­ğız. Çünkü bu so­run­lar­la ben mu­ha­tap olu­yor­sam, kimse ku­su­ra bak­ma­sın, ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız. Hakkı ol­ma­yan yeri işgal edene, ge­rek­li yap­tı­rı­mı uy­gu­la­ya­ca­ğız. MUÇEV ile il­gi­li söz­le­şe­me­ye da­ya­lı ki­ra­la­ma­nın haklı ya da hak­sız ol­du­ğu­nu bu­ra­da tar­tış­mı­yo­ruz. Bu söz­leş­me iptal edi­le­ne kadar ge­çer­li­dir. Ancak şunu bir kez daha söy­lü­yo­rum ve ga­ran­ti­si­ni ve­ri­yo­rum. Esnaf ki­ra­lar­sa ki­ra­la­ya­cak, ki­ra­la­ya­cak­sa ki­ra­la­ya­cak" diye ko­nuş­tu.

Top­lan­tı soru cevap şek­lin­de yak­la­şık dört saat devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA