Halk süt'ün süt kaynaği Silivri ve Çatalcalı üretici olacak

Süt ulaştırmaya başladıkları çocuk sayısının 115 bine çıktığını belirten Ekrem İmamoğlu,artık Halk Süt'ün süt kaynağının, Silivri ve Çatalcalı çiftçi olacağını açıkladı.

Böylece hem küçük üretici kazanacak hem kır ve kent yoksulu arasında bağlantı kurulacak hem de İstanbullu çocuklara kendi şehrinin meralarında otlayan hayvanlardan gelen en kaliteli süt ulaştırılacak.

İBB, yaşama geçirildiği 16 Ekim 2019 tarihinden bugüne dek Halk Süt Projesi kapsamında, alınan sütün miktarını ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu çalışmalarda gelinen son aşamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada paylaşımı ile duyurdu. Süt ulaştırılan çocuk sayısının 115 bine çıktığını belirten İmamoğlu, artık Halk Süt'ün süt kaynağının Çatalca ve Silivri'deki çiftçiden sağlanacağını, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgileri ise Silivri ve Çatalca'da incelemelerini sürdüren İSYÖN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın verdi. Günaydın, istenilen seviyeye ulaşıldığında İstanbul Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği ile bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Günaydın, yapılan anlaşmanın, küçük ve orta üreticinin desteklenerek, süte ulaşamayan İstanbullu çocuğun ihtiyacının Silivri ve Çatalca'daki üreticiden sağlanması olduğunu belirtti. Günaydın, "Böylece bir güzel olanak daha yaratılmış olacak. Kamulaştırılan mera alanlarında, çiftçi hayvanını özgürce otlatırken hem artan yem fiyatlarından etkilenmeyecek hem de üretilen sütün kalitesi artacak" dedi.

YEM YERİNE MERA

Çatalca'nın İzzettin mahallesinde, İSKİ'nin kamulaştırdığı bir mera arazisini de ziyaret eden Günaydın, buranın önemini şöyle anlattı:

"Hayvancılık yapan yurttaşımızın, üreticimizin, besicimiz, yem fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir dönemde, Nisan'dan Kasım ayına kadar, hayvanların beslenme ihtiyacını meradan karşılama şansı yakalayacak. Üretici bu şansı yakalarken Halk Süt projemizin sütlerini buradan temin etmek suretiyle en kaliteli ürünü İstanbul'un çocuklarına dağıtma şansı da doğmuş oluyor. Aslında projemizin tam da vücut bulmuş halini, burada çok net olarak görmüş oluyoruz."

Bölgede hayvancılık yapan besici Hamdi Sekmen ise meranın çiftçiye yansımasını şu sözlerle ifade etti:

"Şuan bizim gidişatımız çok kötü; yemin çuvalı olmuş 100 TL. 100 liradan da fazla. Yani, zor gidiyoruz. Bereket, hayvanımızı bu meraya çıkartıyoruz da zor kurtuluyoruz yemden. Yoksa, yem alıp da süt üreteceğim, diyorsak zarar ediyoruz çünkü anca yemcilere çalışıyoruz, başka bir şey değil. Böyle bir proje sunduğu için Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederim. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bizim amacımız bu."

KIR VE KENT YOKSULU ARASINDA BİR BAĞLANTI

Halk Süt projesiyle birlikte 100 bin çocuğa aylık 750 bin litre süt dağıtıldığını söyleyen Günaydın, süt üretiminde önceliği İstanbul'a kaydırmayla ilgili ise şunları söyledi:

"İstanbul Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde buralardaki küçük üreticiyi destekleyeceğiz. Süt sağıldıktan sonra, toplama tanklarında biriktirilecek, soğutulacak ve arkasından da kutulanmak suretiyle 100 bin çocuğumuza dağıtılacak. Böylece biz, Bağcılar'da, Esenyurt'ta, Sultanbeyli'de ve 39 ilçemizde yaşayan 100 bin çocuğumuza yine İstanbul'un Çatalca'sında ve Silivri'sinde üretilen sütleri göndermiş olacağız. Bunu sağlamaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. En kaliteli otlarla beslenen sütü İstanbul'un yoksul çocuklarına dağıtıyor, böylece kır ve kent yoksulu arasında da doğrudan bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Silivri ve Çatalca'da hayata tutunmakta zorluk çeken besiciyi desteklerken, diğer taraftan İstanbul'un 39 ilçesinde ailesinin gelir düzeyi yeterli olmadığı için süte ulaşamayan çocuğun kapısına 1 litre taze süt ulaştırıyoruz. Bu son derece önemlidir."

3 MİLYON LİRADAN FAZLA SÜT PARASI

Covid- 19 sebebiyle Türkiye'nin yalnızca sağlık değil, iktisadi açıdan da zor günler geçirdiğini belirten Günaydın, bu yeni açılımla Halk Süt projesi çerçevesinde, her ay 3 milyon liradan fazla süt parasının Silivri ve Çatalca'nın köylerine, üreticilerine verileceğini belirtti.

AMAÇ AYRIMSIZ ÇOCUĞU VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK

Dağıtımda veya üreticiye ulaşmada hiçbir ayrım yapılmadığını da sözlerine ekleyen Günaydın şöyle devam etti:

"Çatalca ve Silivri köylerinden toplanan süt 39 ilçemizdeki çocuklarımıza dağıtılıyor. Biz buradaki besicinin her hangi bir siyasi düşüncesine ya da inanışına ilişkin bir kaygı içerisinde değiliz. Aynı şekilde, süt dağıttığımız çocukların annelerinin, babalarının hangi partiye oy verdiği de bizi asla ilgilendirmiyor. Burada bir tek amacımız var; üreticiyi ve kent yoksulu çocukları desteklemek, bu işi ayrımsız yapmak."

ÇİFTÇİ HEYECANLI

Proje, bölgedeki üreticide mutluluk yarattı. Çatalca'da haberin duyulduğu andan itibaren heyecan yaşandığını belirten Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan yardımcısı Uğur Akkan, "Belediyenin sütleri aldığını öğrendikten sonra insanlar hazırlık yapmaya başladı. Daha haber duyulduğu an her şey değişti. Süt fiyatları farklılaştı. Orman köylerinde küçük işletmelerde çok cüzi paralara veriyorlardı, şuanda fiyat dengelendi. Herkes birazcık rahat nefes alabildi" dedi.

Bölgedeki besici Ender Sönmez ise şu temennide bulundu:

"İBB'nin böyle bir şey yapması çok güzel. Yemle süt parası birbirini karşılamıyordu. Yem aldı başını gitti, süt fiyatı yıllardır aynı. Bu proje bizim için gurur verici bir şey. Bizim hayvanımızdan sağdığımız malımız İstanbul'a dağıtılacak. Bu çok güzel bir şey. İnşallah böyle devam eder."

