Halk Süt'te peynir ve tereyağı satışı başlıyor

Hayata geçirdiği Halk Süt ve Halk Yumurta projeleri ile Türkiye'de birçok yerel yönetime örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile önemli bir projeye daha imza atıyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Halk Süt ve Halk Yumurta'dan sonra Kahvaltılık Taze Peynir (Kaşar), Tam Yağlı Taze Lor Peyniri, Geleneksel Pastörize Tereyağı ve Yayık Pastörize Tereyağı da içerisinde buzdolabı bulunan Halk Ekmek Büfeleri ve Üretici Marketlerde vatandaşlarla buluşuyor.

Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri ile ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, üretici ile tüketici arasında köprü görevi göreceği yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 16 Haziran Çarşamba günü itibariyle içinde buzdolabı bulunan 28 Halk Ekmek Büfesinde ve Üretici Marketlerde tereyağı, lor peyniri ve kahvaltılık taze peynir satışına başlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehirlilerin Halk Ekmek, Halk Süt ve Halk Yumurta'ya olduğu gibi bu ürünlere de ilgi göstereceklerine inandığını belirtti. Üretici Market'i ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan'dan ürünler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükerşen, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyükerşen "İstanbul başta olmak üzere birçok yerel yönetime, Halk Süt ve Halk Yumurta gibi projelerimizle örnek olurken, bu ürünlerimizin vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Bu ilgi karşısında da sürekli kendimizi yenileme ihtiyacı duyuyoruz. Bu kapsamda Halk Ekmek Büfelerimizde pastörize tereyağı, yayık tereyağı, kaşar peyniri ve lor peyniri satışına başlıyoruz. Halk Süt'te olduğu gibi Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile birlikte çalışacağımız proje kapsamında Eskişehirli üreticinin ürünlerini ekonomik olarak halkımızla buluşturacağız" dedi.

"İçerisinde bulunduğumuz bu kriz ortamında halkımızın yanındayız"

Ülkenin ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini hatırlatan Başkan Büyükerşen "Ekonomik krizden en çok etkilenen de ne yazık ki dar veya orta gelirli vatandaşlarımız. Bizler de sosyal belediyecilik anlayışımız ile bu tip projelerle hem üreticimizi, hem de halkımızı desteklemek istiyoruz. Ekmek, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerinin yanına süt ürünlerini de ekleyerek, piyasanın altında fiyatlarla vatandaşlarımızın sofralarına getiriyoruz. Şundan eminim ki: aynı süt ve yumurtada olduğu gibi bu ürünlerimiz de büyük ilgi görecektir. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun!" dedi.

Ürünlerin fiyatları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise 500 gram pastörize tereyağının 35 TL'den, 500 gram yayık tereyağının 40 TL'den, 500 gram kahvaltılık taze peynirin (kaşar) 22 TL'den ve 500 gram lor peynirinin ise 8 TL 50 Kuruştan satılacağını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler