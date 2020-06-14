Halk Süt için başvurular başlıyor
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Halk Süt için başvurular başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Süt Projesi'ne başvurular 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Halk Süt için başvurular başlıyor
14.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:38

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Süt Projesi'ne başvurular 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturma düşüncesiyle hayata geçirilen proje kapsamında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre süt desteği sağlanacak.

Başkan Muhittin Böcek'in daha sağlıklı nesiller yetişmesi için başlattığı Halk Süt Projesi'nden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinde bulunan online başvuru linkinden yapabilecek. Ayrıca vatandaşlar Antalya Büyükşehir İletişim Merkezi'nin (ABİM) telefonundan bilgi alıp başvuru gerçekleştirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet uzmanları ve sosyologları tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre ücretsiz süt desteği sağlanacak. Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden satın alınacak süt paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halk Süt Projesi ile Başkan Muhittin Böcek'in en önemli hedefleri arasında yer alan yerelden kalkınma modeli kapsamında süt üreticisi de desteklenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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