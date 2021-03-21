Halk süt dağıtımı yeniden başladı
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Halk süt dağıtımı yeniden başladı

21.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:05
Halk süt dağıtımı yeniden başladı

Karaova'da kırsal kalkınmaya destek olmak ve Bodrum halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan "Bodrum Halk Süt" projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımı gerçekleştiriliyordu.

Karaova'da kırsal kalkınmaya destek olmak ve Bodrum halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan "Bodrum Halk Süt" projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımı gerçekleştiriliyordu. Pandemi dolayısıyla dağıtımına kısa süreli ara verilen Halk Süt, tekrar çocuklarla buluşuyor.

Proje kapsamında bu hafta yeniden 2-5 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara süt dağıtımına başlandı. Bodrum'un tüm mahallelerinde yapılan dağıtım planlı bir şekilde gerçekleştirilirken, Bu kapsamda çocuk başına düzenli olarak her hafta 1 litre günlük süt, cam şişede teslim ediliyor. Vatandaşlar teslim için önceden kısa mesaj veya arama yoluyla yer ve saat konusunda bilgilendiriliyor.

Vatandaşlar Bodrum Belediyesi'nin 444 00 48 numaralı telefonundan kayıt oluşturarak, süt talebinde bulunabiliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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