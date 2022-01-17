"Halk sobaya dönmek istiyor ama soba fiyatları da el yakıyor" - Haberler
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"Halk sobaya dönmek istiyor ama soba fiyatları da el yakıyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Ankara'da Sobacılar Çarşısı esnafı, artan doğalgaz fiyatlarından sonra halkın soba almak istediğini ve almak zorunda kalacağını düşünüyor.

ANKARA (DailyMotion.com) - Ankara'da Sobacılar Çarşısı esnafı, artan doğalgaz fiyatlarından sonra halkın soba almak istediğini ve almak zorunda kalacağını düşünüyor. Bununla beraber esnaf, ürün satamamaktan dert yanıyor.

Halkın soba almak zorunda kalacağını ancak şu an fiyatlardan dolayı alım güçlerinin olmadığını belirten esnaf, dövizdeki artıştan sonra işlerin iyice kesildiğini söyledi

Esnaf, buna karşılık, bu doğalgaz faturaları karşısında herkesin soba almak istediğini, uygun fiyatların oluşmasını beklediğini kaydetti.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Doğalgaz, Ankara, Esnaf, Güncel, Haber

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