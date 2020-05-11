Halk sağlığını tehlikeye atan 11 dilenci cezalandırıldı
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Halk sağlığını tehlikeye atan 11 dilenci cezalandırıldı

Halk sağlığını tehlikeye atan 11 dilenci cezalandırıldı
11.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:35

Kocaeli Büyükşehir zabıta ekipleri tarafından hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişiye yasal işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir zabıta ekipleri tarafından hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişiye yasal işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, cadde ve sokakta denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, Gebze ilçesinde son zamanlarda market önlerinde artan ve Covid-19 salgınından dolayı hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanırken, bu şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu gereği ve sosyal mesafeyi de korumadıkları için tutanak tutularak yasal işlem uygulandı.

Yakalanan şahıslar ceza için merkeze götürülürken maske verilen şahıslar, sosyal mesafe kuralı da korunarak araçlara bindirildi. Dilenciler araç içinde sosyal mesafeyi korumak açısından ayrı ayrı oturtulurken 17 kişilik araca 8 kişi bindirildi. Yakalanan diğer 3 kişi ise bir başka araçla merkeze götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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