Halk sağlığını tehdit eden işletmeler hijyen denetiminden geçemedi
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Koronavirüs, Sultangazi, Zabıta, Güncel

Halk sağlığını tehdit eden işletmeler hijyen denetiminden geçemedi

KORONAVİRÜS vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların sıkça uğradığı işletmelerde denetimler sıklaştırıldı.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
Halk sağlığını tehdit eden işletmeler hijyen denetiminden geçemedi

KORONAVİRÜS vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların sıkça uğradığı işletmelerde denetimler sıklaştırıldı. Sultangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri fırın, pastane ve kapalı olması gereken kafelere denetimler gerçekleştirdi. İlçedeki birkaç işletmenin denetimlerden geçemediği görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte belediyeler hijyen çalışmalarını ve denetimlerini sıklaştırdı. Kafelerin kapatılmasının ardından vatandaşların sıklıkla uğradığı ve yemek yediği işletmeler hijyen denetimine tabi tutuluyor. Sultangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri de ilçede pastane, fırın ve diğer işletmeleri denetledi. Tezgahlar, ürünler, imalathaneler ve depolar eldeki kriterlere göre denetlendi. İlçede bulunan birkaç işletmenin imalathane ve depolarındaki görüntüler zabıta ekiplerini şaşırttı. Hijyen koşullarını yerine getirmeyen bir pastanede, imalathanenin kirli ve sağlık koşullarını tehdit ettiği görüldü. Zabıta ekipleri denetlemeden geçemeyen işletmeler hakkında işlem başlattı.

"USULSÜZLÜKLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Sercan Bilge, koronavirüs kapsamında hijyen denetimleri yürüttüklerini belirterek "Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek fırınları, gıda üretim yerleri, lokantalar ve benzeri iş yerlerinde genel temizlik, hijyen ve halk sağlığını tehdit eden diğer unsurlarla alakalı denetimlerimize hız verdik. Bu doğrultuda zabıta ve denetim ekiplerimizden oluşan ekipler görevlendirdik. Yine işletmelerde tespit ettiğimiz olumsuzluklarla alakalı ilk etapta uyarılarda bulunuyoruz. Akabinde yapacağımız kontrollerde riayet edilmeyen olumsuzluklar devam ediyorsa işletme sahibine 1608 sayılı belediye kanununa istinaden kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulayacağız. Yine bunun yanında Cumhurbaşkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri diye tabir edilen kahvehaneler, kafeler, internet salonları gibi mekanların kapalı durumlarını muhafaza etmeleri konusunda zabıta ekiplerimiz sıklıkla denetimlerini yürütüyor" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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