Halk sağlığı uzmanından tam kapanma döneminde hareketsiz yaşamdan uzak durulması tavsiyesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, tam kapanma döneminde vatandaşların olası sağlık sorunlarını önlemek amacıyla düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamdan uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, tam kapanma döneminde vatandaşların olası sağlık sorunlarını önlemek amacıyla düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşamdan uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Yorulmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmanın salgının kontrolü açısından önemli olduğunu söyledi.

Evde vakit geçirme ve stresi azaltma aracı olarak birçok kişinin atıştırmalıkları tercih ettiğini belirten Yorulmaz, bunun ramazan ve sonrasında devam eden kapanma sürecinde sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

Hareketsizlik, abur cubur tüketimi ve aşırı beslenmenin obezite sorunlarını ortaya çıkarabileceğini anlatan Yorulmaz, "Obezite dediğimiz zaman onun yol açtığı çok sayıda sorunu da beraberinde düşünmek durumundayız. Bunun içerisinde kalp damar hastalıkları olabildiği gibi sindirim sistemine ilişkin hastalıklar da olabilir. Obezitenin getirdiği, diyabet ve kanserlere kadar varabilen pek çok hastalığın ortaya çıkması mümkün." dedi.

Evde egzersiz yapılabilir

Yorulmaz, evde egzersiz yapmanın kapanma döneminin getirebileceği hareketsizliğin önüne geçebileceğini aktardı.

Ev işlerine yardım etmenin de egzersiz olabileceğini dile getiren Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Ev içerisinde yapabileceğimiz egzersizler de olabilir. Eğer evde egzersiz için aletlerimiz varsa koşu bandı ve pilates araçları gibi, onları kullanmak mümkün. Yaş grubuna ve sağlık durumuna göre farklılıklar gösterebilecek egzersizler de bulunuyor. Örneğin ev içerisinde yürüyüş yapılabilir. Eğer merdiven varsa merdivenden çıkılıp inilebilir. Müzik eşliğinde yapılacak ritmik hareketler olabilir. İnternetten bu amaçla faydalanılabilir. İnternette çok sayıda egzersizle ilgili videolar var."

"Vücudumuz harekete programlanmış bir yapı"

Yorulmaz, televizyon ya da cep telefonuyla fazla vakit geçirmenin çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkinler açısından da sorun oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Uzun süre aynı pozisyonda oturmanın sağlık problemlerine yol açabileceğine işaret eden Yorulmaz, "Televizyon ya da internetten derslerini dinleyen öğrencilerimiz bu işleri yaparken yeterince egzersiz yapmaktan uzak kaldılar. Belirli pozisyonda daha fazla vakit geçirmek durumunda kaldılar. Buna bağlı olarak yaşanabilecek, büyüme gelişme çağında kas iskelet sistemine ilişkin sorunlar baş, boyun, bel ağrıları ve kaslarda tutulmalar gibi sıkıntılar yaşanabilir." diye konuştu.

Hareketsizliğe bağlı daha ileri yaşlarda çok ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkati çeken Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Bu insanlarımız kemiklerinde, kaslarında zayıflama ile karşılaşabilirler. Bütün vücudumuz aslında harekete programlanmış bir yapı. Bu hareketler yapılmadığında vücudun sağlığıyla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşanması söz konusu. Örneğin dolaşımımız, önemli ölçüde hareketlerimizle daha kolay yapılabilir haldeyken böyle bir hareketin yapılmaması dolaşım sistemi hastalıklarına yol açma açısından da risk oluşturmakta. Benzer biçimde solunum sistemimiz öyle. Hareketli olduğumuz zaman akciğerlerimizin daha iyi genişleyebildiğini, zararlı bir maddenin solunum sistemine girmesi durumunda onu öksürükle dışarı atma refleksimizin daha güçlü biçimde ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzak kalmak, yeterince hareket etmemek vücudun savunma sistemlerinin de yeterince çalışmaması gibi bir riski beraberinde getirecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı