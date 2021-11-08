Halk Sağlığı Ön Planda Tutuluyor

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Türkiye'nin en büyük ilçelerinden ve Ankara'nın merkezi Çankaya'da halk sağlığına büyük önem veren Çankaya Belediyesi, gerçekleştirdiği denetimlerde hem halkın hem de esnafın yanında oluyor.

Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerle halk sağlığını da koruyan Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz 10 aylık süreçte gayrisıhhi ve sıhhi işyeri olmak üzere birçok işletmede denetimde bulundu.

Halkın sağlığını doğrudan etkileyen lokanta, fırın, pastane, balık tezgahları ile inşaat, oto galeri, seyyar satıcıları da denetleyen Çankaya Belediyesi, 49 bin 205 işyerine yaptığı denetimlerde tespit ve uyarılarda bulundu.

Denetimlerini ceza kesme anlayışıyla yapmayan esnafın gerekli tedbirleri alması için uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler sonucunda yasanın gerektirdiği kuralları yerine getirmeyen esnafa cezai işlem uyguluyor.

CEZA VEREREK DEĞİL DİNLEYEREK ÇÖZÜM ARIYORUZ

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Çankayalıların haklı takdirini kazanan ve başkanlıkta ikinci dönemini yaşayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünyada olduğu gibi ülkemiz de pandemi sürecinden olumsuz etkilendi. Bu süreçte Çankaya Belediyesi olarak denetimlerimizde yapıcı olmaya özen gösterdik. Halkımızın sağlığını öncelik alarak yaptığımız denetimlerde, zor zamandan geçen esnafa da yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Esnafımıza ceza vererek değil onları dinleyerek bu süreci atlatmanın yollarını arıyoruz. Denetimlerimizi bu hassasiyetleri gözeterek yapıyoruz" diye konuştu.

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