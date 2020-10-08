Halk Sağlığı Laboratuvarında geçici süre ile numune kabulü yapılmayacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici bir süre ile Halk Sağlığı Laboratuvarında geçici süre ile numune kabulü yapılmayacağı belirtildi.