Halk Sağlığı Laboratuvarında geçici süre ile numune kabulü yapılmayacak
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Halk Sağlığı Laboratuvarında geçici süre ile numune kabulü yapılmayacak

08.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:58
Halk Sağlığı Laboratuvarında geçici süre ile numune kabulü yapılmayacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici bir süre ile Halk Sağlığı Laboratuvarında geçici süre ile numune kabulü yapılmayacağı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici bir süre ile Halk Sağlığı Laboratuvarında geçici süre ile numune kabulü yapılmayacağı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinde 'Aile Hekimleri'nin dikkatine başlığı ile yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılacak iyileştirme çalışmalarından dolayı 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren numune kabulü yapılmayacaktır. Numune kabulü başladığında sitemizden tekrar duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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