Halk sağlığı için tüm ekipleri ile sahada olmaya devam ediyor Haliliye Belediyesi temizlik ekipleri, bayramda da cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte aracı ile gül suyu serpmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi temizlik ekipleri, bayramda da cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte aracı ile gül suyu serpmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı'nın birinci gününde olduğu gibi ikici gününde de ilgili tüm ekipleri ile sahada olmaya devam etti. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde cadde ve sokakları yıkayarak, dezenfekte aracı ile gül suyu esansını serpmeyi sürdürdü. Ayrıca ekipler kurban kesim yeri olarak belirlenen tüm alanları yıkayarak diğer güne hazır hale getirdi. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler ise yine sabahın ilk ışıkları ile birlikte kurban kesim ve satış yerlerinde denetimlerine devam etti. Denetimlerde ekipler korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımını sürdürürken, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Öte yandan Haliliye Belediyesinin, vatandaşların rahat bir bayram geçirmeleri için ilgili tüm birimleri ile sahada olacakları bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA