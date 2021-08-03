Halk plajı Eyüpsultanlılar için hazırlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çiftalan Mahallesi'nde yapılan halk plajında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çiftalan Mahallesi'nde yapılan halk plajında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çiftalan Mahallesi'nde yapılan halk plajında çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda plaja ulaşım yolu yapılırken, plajın girişine tak konuldu. Yol ve kaldırımlara kilit taşı uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca plaj yoluna palmiye ağaçları dikildi ve çevre düzenlemesi ile yeşillendirilmesi gerçekleştirildi. 5 bin metrekarelik alana sahip halk plajında daha önce deniz içeri çekilerek yapay bir havuz oluşturulmuştu, vatandaşların Karadeniz'de güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için doğal bir dalgakıran yapılmıştı. Plaj alanında dere düzenlemesi ve zemin sağlamlaştırma çalışmaları da gerçekleştirilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı