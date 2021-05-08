Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Pazar yeri girişinde vatandaşların kontrol edilmesi Pazara gelen vatandaşlar Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de halk pazarları yeni tip koronavirüs tedbirleri altında açıldı.