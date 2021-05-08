Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Pazar yeri girişinde vatandaşların kontrol edilmesi Pazara gelen vatandaşlar Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de halk pazarları yeni tip koronavirüs tedbirleri altında açıldı.

Pazar yeri girişinde vatandaşların kontrol edilmesi

Pazara gelen vatandaşlar

Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de halk pazarları yeni tip koronavirüs tedbirleri altında açıldı.

Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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