HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ - Haberler
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HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde halk pazarının çatısı, dün gece üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde halk pazarının çatısı, dün gece üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

İlçe merkezinde salı ve cuma günleri kurulan belediyeye ait gıda ve giyim pazarının bir bölümünün çatısı, gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çökmenin ardından halk pazarı, şerit ve uyarılarla kapatıldı. Bazı iş yerlerinin normal günlerde de açıldığı pazardaki çökmenin gece saatlerinde olması olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti. Kozlu Belediyesi de pazar girişine uyarı levhası asarak vatandaşları uyardı.

HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

HALK PAZARININ ÇATISI KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Kozlu, Salı, kar, Güncel, Haber

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