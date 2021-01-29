Halk pazarından kalan atıklar yaban hayvanlarına veriliyor

Menteşe Belediyesi ekipleri, halk pazarında topladıkları sebze ve meyve atıklarını yaban hayvanları için doğaya bırakıyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri, halk pazarında topladıkları sebze ve meyve atıklarını yaban hayvanları için doğaya bırakıyor.

Ekiplerce, sebze ve meyve atıkları toplanarak poşetlere dolduruldu. Yaklaşık 500 kilogram atık, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Toplananlar, Yılanlı Yaban Hayatı Gençleştirme Sahasına bırakılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, hava şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçtiklerini, uygulamayla atık olarak nitelendirilen ürünlerin de çöpe gitmediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç