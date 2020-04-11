Halk pazarında vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçerek, 25'şerli gruplar halinde içeri alındı
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Koronavirüs, Pazaryeri, Güncel

Halk pazarında vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçerek, 25'şerli gruplar halinde içeri alındı

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, her hafta cumartesi günü kurulan Halk Pazarı'nda yoğunluğu önlemek amacıyla vatandaşlar 25'şerli gruplar halinde alındı.

11.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:34
Halk pazarında vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçerek, 25'şerli gruplar halinde içeri alındı

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, her hafta cumartesi günü kurulan Halk Pazarı'nda yoğunluğu önlemek amacıyla vatandaşlar 25'şerli gruplar halinde alındı.

Pazaryeri Vefa Sosyal Destek Grubu adı altından başlatılan Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında ilçede her hafta cumartesi günü kurulan Halk Pazarı'nda yoğunluğu önlemek amacıyla vatandaşlar kurulan demir barikatlardan içeri 25 kişilik gruplar halinde alındı. Pazara gelen vatandaşlar belediye tarafından kurulan dezenfekte tünelinden geçerek girişler sağlandı. Ayrıca, zabıtalar girişte vatandaşlara tek kullanımlık maske dağıtımı yaparken, sağlık görevlileri tarafından pazara her girenin ateşi ölçüldü.

"Amacımız hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde pazar görmesini sağlamak"

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin,, ilçede tedbirlerin hat safhada olduğunu belirterek, "İlçe pazarımızda tek giriş ve tek çıkış halinde halkımızın daha sağlıklı pazar yapmaları konusunda önlemlerimizi aldık. Pazar girişimize dezenfekte tünelimizi yerleştirdik ve hemşehrilerimizin sosyal mesafeyi korumaları anlamından uyarılarda bulunduk. Aynı zamanda hastane personelimiz sağlık tedbirlerini, emniyet güçlerimiz ise, güvenlik tedbirlerini aldılar. Amacımız hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde pazar görmesini sağlamak. Evimizde kalalım 112-153 155-156 Vefa Destek Grubumuzu aradığınızda biz sizlerin ihtiyaçlarınızı giderme konusunda her zaman yanınızdayız. İlçe halkımızda bugün ki duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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