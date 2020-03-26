Halk pazarında sıkı denetim Ardahan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilimizde kurulan Kapalı Halk Pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Ardahan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilimizde kurulan Kapalı Halk Pazarlarında hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların daha güvenli ve kaliteli alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri pazar esnafına maske, eldiven dağıttı ve alışveriş yapan vatandaşların ellerine de pazar girişinde dezenfektan ve kolonya sıktı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA