Halk pazarında koranvirüs önlemi, gıdalar poşetlendi, pazarcı maske ve eldiven taktı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan Halk Pazarı'nda sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalarda sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.

Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan Halk Pazarı'nda, koranvirüsün yayılmasına dair alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi. Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti. Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi. Ardından zabıta ekipleri Halk Pazarı'nı açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı ancak daha sonra memnun kaldı.Hal Pazarı'nda 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), "Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama" dedi.Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) de sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, "Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor" dedi.Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, "Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Sizlerde bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu" dedi.Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, "Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu" dedi.Bazı pazarcılar koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti.

Öte yandan belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi.

