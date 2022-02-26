Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadın Acil Destek" KADES Uygulaması Balıkesir'de polis ekipleri tarafından tüm kadınlara anlatılarak telefonlarına uygulama yükleniyor.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadın Acil Destek" KADES Uygulaması Balıkesir'de polis ekipleri tarafından tüm kadınlara anlatılarak telefonlarına uygulama yükleniyor.

İlk olarak dijital ortamda KADES eğitimi veren personeller daha sonra vatandaşların telefonlarına uygulamayı indirerek acil durumda yapılması gerekenleri anlattı. Halk pazarında vatandaşların yoğun ilgisini çeken KADES uygulaması standı, Balıkesir Emniyeti tarafından vatandaşlara detaylı şekilde anlatılıyor. - BALIKESİR

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

Halk pazarında, KADES uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Balıkesir, KADES, 112, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title