Halk Pazarında hijyen önlemi
Halk pazarından detaylar Halk Pazarındaki vatandaşlara el dezenfektanı sıkılmasıLapseki'de şehir merkezine her hafta Cumartesi genleri kurulan halk pazarında Korona virüsüne (Covid-19 ) korunak için bir takım önlemler alındı.
21.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Halk pazarından detaylar
Halk Pazarındaki vatandaşlara el dezenfektanı sıkılması
Lapseki'de şehir merkezine her hafta Cumartesi genleri kurulan halk pazarında Korona virüsüne (Covid-19 ) korunak için bir takım önlemler alındı. Lapseki belediye başkanlığı önderliğinde pazarcılar derneği ortaklaşa halk pazarında pazarcı esnafa eldiven, tezgahlara buruşur ve pazarın giriş bölümüne belediye tarafından hijyen dağıtan bir ekip kuruldu.
Kaynak: AA