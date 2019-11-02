Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

02.11.2019 13:41

Zonguldak semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.



Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise vatandaşların alım gücünün olmamasından yakındı. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:



Soğan 2 TL Patates 2 TL, domates 4 TL, Biber 6 TL'den alıcı bulurken meyvelerde ise mandalina 3 TL, Elma 2.5 TL, portakal 5 TL, nar 4 TL, üzüm 5 TL'den alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA